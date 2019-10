Afonso Padilha traz “Alma de Pobre” a Osasco

O humorista Afonso Padilha traz seu show de stand up “Alma de Pobre” ao Teatro Aspro, na Vila dos Remédios, em Osasco, no próximo sábado (12), a partir das 20h30. Os ingressos estão à venda por R$ 35 e R$ 70.

Afonso Padilha tem três especiais de comédia no seu canal do YouTube, um na Netflix mundial e atualmente está rodando com seu quarto show solo, “Alma de Pobre”, no qual fala sobre estigma social, usando histórias pessoais pra ilustrar o quando não importa o quanto você ganhe dinheiro continuará sendo pobre.

Serviço:

Afonso Padilha com “Alma de Pobre” em Osasco

Data: 12 de outubro, sábado às 20h30

Local: Teatro Aspro

Endereço: Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Vila dos Remédios

Valores: de R$ 35,00 a R$ 70,00 à venda neste site

Informações: 11 2093-3176