Agências bancárias estarão fechadas na Sexta-Feira Santa (29)

Não haverá atendimento presencial nas agências bancárias no feriado da Sexta-Feira da Paixão, 29 de março, que antecede o domingo de Páscoa. O expediente será retomado na segunda-feira.

O mesmo vale para as compensações bancárias, incluindo a TED. Somente o PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. Os canais digitais dos bancos também permanecerão disponíveis aos usuários.

As contas de consumo como água, energia, telefone etc. e os carnês com vencimento no dia 29/03 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte [segunda-feira, 1 de abril].