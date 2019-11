Agiota sequestra mulher de devedor para cobrar dívida é preso em Itapevi

Um homem foi preso pela Polícia Militar acusado de extorsão mediante sequestro de uma mulher na região central de Itapevi esta semana. De acordo com a denúncia, feita pelo marido, o acusado é um agiota que fez sua esposa refém para cobrar uma dívida.

O marido da mulher sequestrada procurou policiais militares para pedir socorro. Os PMs foram em busca do agiota e da mulher sequestrada e suspeitaram de um trio com duas mulheres e um homem, em um carro na região central.

Na abordagem ao trio, o suspeito informou não ter relação com nenhum sequestro e que estava na companhia da namorada e de uma amiga do casal. Além disso, declarou que a história de sequestro havia sido inventada pelo ex de sua namorada por ciúmes.

Os PMs então chamaram a suposta namorada para uma conversa particular e ela acabou revelando que havia sido sequestrada, mediante ameaça com arma de fogo, e que o criminoso dizia que só a libertaria se o marido pagasse a dívida que tem com ele. O agiota ameaçava ainda que, caso o casal devedor procurasse a polícia, mataria ela e seus filhos.

Diante das informações, os policiais militares conduziram o agiota e sua comparsa à Delegacia de Itapevi, onde foi elaborado boletim de ocorrência por extorsão mediante sequestro. (Com informações da página “Batalhão Policial Itapevi”)