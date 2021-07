Água Doce abre as portas em novo endereço em Osasco

O restaurante Água Doce Sabores do Brasil está de casa nova em Osasco. Após 20 anos localizado no mesmo ponto, a unidade passou a funcionar na rua Elias Zamlut, 5, Vila Osasco.

Apesar da mudança, o novo espaço mantém a tradição da rede, que explora o conceito rústico e proporciona ainda mais conforto e lazer aos clientes. Além do extenso menu de cachaças e drinques, o restaurante é reconhecido pelo melhor escondidinho do país.

Cássio Fordiani é o responsável pela casa desde a sua fundação na cidade, em 2001. “Minha história com a marca começou depois que visitei o restaurante em Tupã junto com minha esposa. A experiência ficou marcada em minha mente e, depois de alguns anos, voltando do trabalho, avistei uma unidade deles em Guarulhos. Aquilo despertou meu interesse, pois acreditava que só existia Água Doce no interior”, comenta.

Após a descoberta, Cássio visitou a unidade e foi assim que descobriu que se tratava de uma franquia. Em um universo novo e no qual nunca tinha pensado em fazer parte, Fordiani se viu encantando por ter a possibilidade de ter um negócio da Água Doce.

Com a ajuda do pai, o dinheiro de sua rescisão como auxiliar financeiro e um empréstimo no banco, abriu um restaurante em Guaratinguetá, no interior paulista.

“Ficamos três anos operando na cidade, mas sempre fui muito apegado a Guarulhos e as cidades próximas por ter sido criado e casado aqui. Depois de estudar e enxergar uma possibilidade de migrar novamente para a região metropolitana, em 2001, inauguramos o ponto de Osasco. Ficamos neste endereço por quase 21 anos”, relembra Fordiani.

Diferencial

A oportunidade de mudar de endereço já era um desejo do franqueado que ‘namorava’ o ponto há alguns meses por sua boa localização e possibilidade de ter um salão amplo e único. A chance surgiu durante o primeiro trimestre de 2021 e o franqueado não pensou duas vezes para fazer a migração. O novo restaurante recém-inaugurado manteve os serviços e, como diferencial, incluiu o chopp e shows ao vivo. Este último ainda em fase final de negociação.

“A cidade de Osasco me recebeu de braços abertos quando decidi que aqui seria o lugar ideal para montar meu negócio e a minha base familiar. São mais de 20 anos atuando no setor de alimentação osasquense e acredito que, com a nova casa e endereço, os próximos anos serão de muito sucesso” finaliza o franqueado.

O restaurante está aberto ao público e seguindo todos os protocolos de segurança sanitária e de higienização, como o uso obrigatório de máscaras, distanciamento entre as mesas, sinalização e álcool em gel nas mesas e lugares comuns.

