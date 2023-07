Água Doce de Osasco lança cardápio assinado por Edu Guedes

A Água Doce Sabores do Brasil, que tem restaurantes em Osasco e região, lançou neste mês de julho um cardápio repleto de novidades para todos os gostos. As delícias são assinadas pelo chef Edu Guedes.

Medalhão ao alho com brócolis, baião de dois, camarão ao chimichurri, filé ao molho Royal, tilápia com coco e chapa de carne de sol são algumas das novidades. Para a entrada ou para quem procura uma porção para compartilhar, uma das novas opções é o pastel de queijo coalho.

A marca conta com novidades em sucos com combinações exclusivas e que levam nomes de cidades turísticas. O “Suco Petrópolis” é preparado com morango e laranja e coberto por espuma cítrica, dando uma sofisticação a mais na apresentação. Já o “Suco Cataratas” traz a mesma proposta, porém é preparado com abacaxi e laranja e um toque de amora e a espuma para completar.

A Água Doce de Osasco está localizada na Rua Elias Zamlut, 05, Vila Osasco. Na região, a rede conta com restaurantes na Granja Viana, em Cotia; Alphaville e Tamboré, em Barueri; e em Carapicuíba.