A principal suspeita é de que o acidente com uma van escolar, que deixou 17 feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, entre os quais nove crianças – três em estado gravíssimo -, em Carapicuíba, na manhã desta sexta-feira, 13, teria ocorrido após o motorista do caminhão perder o controle do veículo.

Além da van, ele se chocou também com um imóvel, na rua Antônio Ricardo. As crianças feridas têm entre 7 e 13 anos.