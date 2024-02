O Dj Alok é a 4ª atração confirmada para o Rodeio de Cotia, festa que será realizada entre os dias 30 de março e 6 de abril.

O artista vai se apresentar no encerramento da festa, no dia 6.

A venda de ingressos para o evento começa hoje (2) no site Tycket.

A festa promete uma estrutura coberta para o público, shows, rodeio profissional, prova do tambor, além das atrações gastronômicas.

As atrações já confirmadas são: Ana Castela, Luan Santana e Jorge & Mateus. A festa do peão de Cotia será montada no Recinto de Eventos (R. Eng. Leon Psanquevich, 273).