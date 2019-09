Aluno vai armado à escola e tenta matar colega, em Osasco

Um aluno de 17 anos levou uma arma para a escola e tentou atirar em um colega de classe após uma discussão, nesta quinta-feira (12). O caso aconteceu na escola estadual “Horácio Quaglio”, no Jardim Platina, em Osasco.

O revólver calibre 22 tinha quatro balas e só não disparou porque a munição era velha, segundo a Polícia Civil informou à TV Globo. O estudante foi apreendido e deve ser encaminhado nesta sexta à Vara da Infância e Juventude.

O aluno armado e o colega de sala estudam no 1º ano do ensino médio. Testemunhas afirmaram á polícia que os estudantes brincavam de jogar lanche uns nos outros dentro da sala de aula, quando os dois se desentenderam. Depois, eles foram ao banheiro da escola, onde o aluno sacou a arma, apontou para o peito do colega e tentou disparar diversas vezes, mas nenhum tiro saiu.

Publicidade

Então, outros estudantes conseguiram apartar a briga e tirar a arma, que em seguida foi jogada em um cesto de lixo. A polícia encontrou e apreendeu a arma, que tem numeração raspada.

A mãe do estudante que estava armado negou que a arma fosse de seu filho.

Publicidade

A Secretaria Estadual de Educação informou que a direção irá definir medidas pedagógicas para a escola. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

O Conselho Tutelar também acompanha o caso.

* Com informações da TV Globo