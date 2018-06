Alunos buscam apoio para participar de Olimpíada Internacional de Matemática

Após conquistarem o terceiro lugar na Olimpíada Internacional “Matemática Sem Fronteiras”, alunos da Etec Bartolomeu Bueno da Silva, de Santana de Parnaíba, foram convidados para representar o Brasil na Asia International Mathematical Olympiad – AIMO 2018, a segunda fase da competição, que acontece entre os dias 3 e 7 de agosto em Bancoc, na Tailândia.

Entretanto, para participar, os jovens precisam arcar com todos os custos da viagem que envolvem passagens, hospedagem e alimentação.

Para ajudar, o professor Bruno Santos Nascimento iniciou uma vaquinha online para arrecadar fundos. A estimativa é que com R$ 70 mil o grupo já consiga custear a viagem. Até o momento os jovens já conseguiram R$ 365.

Sobre a AIMO

A AIMO é uma iniciativa conjunta de três das melhores instituições mundiais dedicadas ao estímulo ao ensino da matemática: Asian Mathematical Olympiad Union, The China Education Research Association e The Hong Kong Mathematical Olympiad Association. É uma competição individual aberta para escolas convidadas pelas secretarias regionais da AIMO e podem participar estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. Seu objetivo é estimular o interesse pela Matemática e promover a melhoria do seu aprendizado.