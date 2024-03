Alunos da Etec Professor André Bogasian assistem sessão da Câmara de Osasco

A Câmara Municipal de Osasco recebeu, na sessão de quinta-feira (27), a presença de 32 alunos do 2º ano do ensino médio da Etec Professor André Bogasian, de Presidente Altino.

Os professores Valter Rocha, Juliana Franco e Renata Sexto acompanharam os estudantes na atividade que faz parte do projeto “Letramento Político: A Compreensão da Democracia Representativa”.

“É uma oportunidade que os alunos têm de aplicar os conhecimentos teóricos na prática, promovendo o aprendizado ativo. E é bom eles conhecerem como atua o Legislativo municipal”, afirmou o professor Valter Rocha.

A vereadora Elsa Oliveira (Podemos) recebeu os alunos e realizou, com o vereador Josias da Juco (PSD) e com o presidente da Câmara Municipal, Carmônio Bastos (PODE), uma rápida atividade no Plenário Tiradentes.