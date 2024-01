Alunos de Barueri receberão kits e uniformes escolares na próxima semana

A Secretaria da Educação de Barueri realiza na próxima semana, entre segunda e sexta-feira (2), a distribuição de uniformes e kits escolares aos 70 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino.

Cada kit de uniforme possui uma camiseta manga longa, uma regata, três camisetas manga curta, uma bermuda, uma calça, um agasalho e três pares de meias. Já o kit de materiais conta com caderno, lápis, borracha, tesoura, canetinhas, lápis de cor, entre outros itens.

As entregas ocorrerão durante as reuniões de pais, antes do início das aulas, que está programado para o dia 5 de fevereiro nas EMEIs, EMEFs e maternais geridas por Organizações Sociais (OS); e para o dia 7 nas maternais do município.