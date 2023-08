A terça-feira (15) foi marcada por emoção, aprendizado e socialização para 112 estudantes de 56 escolas da rede municipal de Osasco, que foram empossadas “Autoridades Mirins” edição 2023. Os pequenos foram ao cinema assistir a um filme escolhido especialmente para a ocasião: “Elementos”, da Disney e Pixar, acompanhadas pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins.

‌

Lins conduziu um grupo de Autoridades Mirins até o saguão do cinema, onde receberam pipoca e refrigerante. A medida que se aproximavam da sala, um mix de empolgação e alegria tomava conta dos adultos e das crianças.

‌

O grupo foi escolhendo o seu lugar e, assim que as luzes se apagaram, a tela grande tornou-se o foco de atenção das Autoridades Mirins, que gritavam: “Começa!”. Começa!”, proporcionando uma experiência educativa e fascinante para todos.

‌

O filme “Elementos” aborda não apenas cenas divertidas, mas também propõe reflexões sobre valores, personalidades e tomadas de decisão na vida. E fez todo mundo chorar. “Fazer a alegria de uma criança não tem preço, mas hoje sou eu que estou mais alegre do que eles. Para muitos foi a primeira vez num cinema, então valeu muito a pena. Em todas as escolas, as melhores propostas desses alunos foram votadas e estamos aqui com nossas Autoridades Mirins eleitas pelos próprios coleguinhas das escolas. Seguimos nossa missão”, destacou o prefeito Rogério Lins.

‌

O passeio não ficou só no cinema, pipoca e refrigerante. Antes de assistirem ao filme, todos participaram da hora do lanche McDonald’s, com direito a sorvete de sobremesa.

‌

A iniciativa, proposta pelo prefeito Rogério Lins, visou a cultura de inclusão, diálogo e responsabilidade cívica, maior interação com o poder público, além de reforçar que na vida há momentos de trabalho e de lazer e a família é o pilar essencial da vida.

‌

As alunas da EMEF Prof. Laerte José dos Santos, Letícia A. P. de Souza, 9, prefeita-mirim titular, Vitória C. de Souza, 9, vice-prefeita mirim titular, e Júlia R. de Oliveira, 12, deputada estadual mirim, adoram cinema e acharam muito legal a novidade de ter um dia no cinema e no McDonald’s com o prefeito. “Nunca imaginamos que seria assim. Foi muito legal!”, disseram.

‌

“Que dia inesquecível para as nossas Autoridades Mirins eleitas! Foi um combinado de diversão e aprendizado. Teve pipoca, sorvete, lanche e sessão do filme Elementos. Algumas crianças nunca tinham ido ao cinema e eu tenho certeza que foi uma tarde de felicidade para a criançada”, comentou a primeira-dama, Aline Lins, que estava acompanhada de sua caçula, Fernanda Lins.

‌

A assessora pedagógica da EMEF Victor Brecheret, Márcia R. Silva, e o vice-diretor da unidade, Glauber Delmondes, acompanharam a titular da primeira-dama, Brenda L. Purificação, 10, e João Guilherme P. Silva, 10 (suplente). “Eles estão muito felizes com toda essa oportunidade. Para João, essa foi a primeira vez no cinema e ele comemorou muito”, disse ela.

‌

A ação socioeducativa foi organizada pela Secretaria de Educação, e contou com o apoio do Shopping União e do Cinemark.

‌

Também estiveram presentes os secretários de Educação, Cláudio Piteri (titular), José Toste Borges (adjunto); o secretário de Esporte, Rodolfo R. Cara; o assessor Marcelo Silva (Marcelão), representando o deputado estadual, Gerson Pessoa; a diretora de Relações Institucionais e Cerimonial da Câmara Municipal, Marlene Mota de Jesus, representando o Legislativo, entre outros.

‌

O programa Autoridades Mirins atende à Lei nº 4800/17. A posse da edição 2023 do Programa Autoridades Mirins aconteceu no dia 09/08, no Teatro Municipal Glória Giglio, seguindo todos os protocolos, com a leitura do compromisso, diplomação e nomeação.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌