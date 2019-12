Alunos ocupam escola em Barueri contra fechamento de turmas

Um grupo de alunos ocupou, na noite desta segunda-feira (16), a escola estadual “Lenio Vieira de Moraes”, em Barueri, contra o fechamento de turmas do ensino médio e a transferência de cerca de 400 estudantes para outras unidades de ensino.

A ocupação terminou no início da manhã desta terça, após a Secretaria de Estado da Educação enviar documento no qual se compromete a manter os alunos que quiserem permanecer na escola e a oferta de ensino no período noturno.

De acordo com os estudantes, a Secretaria pretendia encerrar as atividades da parte estadual da escola, o que faria com que os alunos fossem transferidos para unidades de ensino distantes de casa, e ceder o prédio para a ampliação do ensino fundamental, oferecido pela Prefeitura.

Publicidade

Vídeo mostra professora que apoiou os estudantes que ocuparam a escola sendo abordada por um policial militar: