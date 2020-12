AmarElo, documentário de Emicida, chega à Netflix

Chegou à Netflix nesta terça-feira (8), o documentário AmarElo – É Tudo Pra Ontem, do rapper e ativista Emicida. Na obra, gravada nos bastidores de show no Theatro Municipal de São Paulo, o artista celebra o grande legado da cultura negra brasileira.

O documentário de Emicida na Netflix é dividido em três atos (Plantar, Regar e Colher), tem cerca de 1h30, e mostra história da cultura e dos movimentos negros no Brasil, com destaque para o último século.

“Quando histórias grandiosas, como as que aparecem no documentário, são invisibilizadas, todos nós perdemos enquanto sociedade brasileira. Não à toa, começamos e encerramos o filme com o ditado iorubá sobre Exu, porque é tudo pra ontem e a gente vai no hoje corrigir os problemas que aconteceram antes de a gente chegar”, comenta Emicida.

“Assim como ocupar o Municipal é uma vitória e a realização dos sonhos de muitos que vieram antes de mim, lançar esse conteúdo na Netflix, que nos leva para a sala da casa de milhões de pessoas, também é uma conquista. Assim, a gente começa a tirar o verniz de invisibilidade que amaldiçoa a história”, completa o rapper e ativista.