Amaury Jr. engasga com salada na mansão do dono da Rede TV!, em Alphaville, e vai parar no hospital

Amaury Jr. engasga com salada na mansão do dono da Rede TV!,...

Um susto daqueles passou Amaury Jr. durante um almoço de negócios na mansão do dono da Rede TV, Amilcare Dallevo, e Daniela Albuquerque, em Alphaville. O apresentador engasgou com a salada servida na refeição e foi parar no hospital.

O caso aconteceu no fim de outubro, mas a notícia viralizou neste fim de semana. Amaury Jr. chegou a desmaiar. Após recobrar a consciência, ele foi com o helicóptero de Amilcare ao Hospital Sírio-Libanês, onde passou por uma bateria de exames.

“Ganhei um check-up geral imprevisto, mas não descobriram nada de errado. Coração está ótimo, eu estou bem”, disse o apresentador, ao Uol, nesta segunda-feira (18).