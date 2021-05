Amazon anuncia novo Centro de Distribuição, com 450 vagas de emprego, em Cajamar

A Amazon anunciou nesta quinta-feira (13) a abertura de um novo Centro de Distribuição na cidade de Cajamar, que vai gerar cerca de 450 novas de emprego diretas, além de centenas de oportunidades indiretas. A novidade faz parte do plano de expansão da empresa no Brasil.

publicidade

“A expansão da Amazon reflete nosso comprometimento com nossos consumidores no Brasil, focando sempre em oferecer uma experiência do cliente em constante evolução. Estamos extremamente comprometidos com o País e com as comunidades em que operamos, orgulhosos de conseguir gerar mais de 450 novas oportunidades de emprego”, diz Ricardo Pagani, Diretor de Operações da Amazon no Brasil.

O prefeito de Cajamar, Danilo Joan (PSD) declarou: “O novo centro de distribuição da Amazon em Cajamar reforça nossa referência como um polo de logística e, sobretudo, o nosso potencial para atrair investimentos privados. Essa parceria é de extrema relevância econômica para a cidade de Cajamar, visto que com a chegada novos centros logísticos conseguimos gerar mais empregos para nossos munícipes”.

publicidade

Segundo Rafael Ferreira, líder do programa FBA – Logística da Amazon, “o novo CD reforça os serviços da Amazon no Brasil, com entregas ainda mais rápidas e frete grátis para cliente Prime. Essa expansão permite entregas a partir de dois dias a mais de 600 cidades para produtos com selo Prime”.

O complexo terá cerca de 57 mil metros quadrados de área, o que equivale a uma área de cinco campos de futebol.

publicidade

Confira oportunidades de emprego abertas na Amazon no site de vagas da empresa ou no LinkedIn.

//

Empregos indiretos com os parceiros do programa FBA

Além dos empregos diretos, os Centros de Atendimento da Amazon criam oportunidades indiretas por meio do FBA, um programa de logística que cria oportunidades para a rede de parceiros de negócios, que podem contar com a experiência da companhia para armazenar e intermediar a entrega de seus produtos.

Os parceiros de negócios do FBA recebem o selo Prime em seus produtos, agilizando o envio para clientes em todo o País e, no caso de clientes Prime, com entregas gratuitas.

O FBA está à disposição dos parceiros de negócio localizados no estado de São Paulo que operam sob o regime do Simples Nacional. O programa atende ao parceiro de negócios, que envia seus produtos para um centro de distribuição da Amazon. Ao se inscrever, a logística, empacotamento e entrega ao cliente final ficam sob os cuidados da Amazon e da transportadora parceira da Amazon.