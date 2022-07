Amazon Prime Video ganha novo visual moderno e intuitivo

A interface do Prime Video, serviço de streaming da Amazon, vai passar por uma reformulação e ganhará um novo visual. Nas redes sociais, assinantes comemoraram a mudança, já que o design atual era criticado entre os clientes.

A principal novidade é o novo menu de navegação, que conta com Home, Loja, Pesquisar, TV ao Vivo, Grátis com anúncios e Minhas Coisas. Em dispositivos como SmarTVs, essas páginas serão exibidas no lado esquerdo da tela.

O novo Prime Video também conta com cartões personalizados que reúnem o conteúdo mais visto do serviço e o que está em alta. Além disso, a seção que inclui títulos em destaque como Amazon Originals e Prime Video Cinema foi redesenhada.

O novo design estará disponível esta semana em SmartTVs e no Android. Assinantes que usam o Prime Video na web e no iOS terão que esperar um pouco mais. Ele chegará nos próximos meses, de acordo com a Amazon.

A reformulação acontece em meio à preocupação da Amazon com a experiência do usuário, principalmente por estar em um mercado tão competitivo como o do streaming, tendo como principal concorrente a Netflix, que recentemente teve uma queda significativa de assinantes.

Em abril deste ano, a assinatura da Amazon, que oferece o Prime Video, frete grátis no e-commerce, entre outros serviços, foi reajustada e passou de R$ 9,90 para R$ 14,90. O reajuste foi o primeiro desde o lançamento.