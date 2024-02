Ambulância fica ilhada em meio a fortes chuvas em Itapevi

Devido às fortes chuvas em Itapevi, na manhã desta quarta-feira (14), uma ambulância ficou ilhada enquanto transportava um paciente do Hospital Geral de Itapevi. O veículo teve dificuldades de locomoção nas ruas inundadas no bairro Santa Rita, e o resgate foi realizado com a ajuda de um bote da Defesa Civil. A moradora Beatriz Oad Leal contou ao portal G1 que viu o momento em que a ambulância fez o atendimento na avenida Leda Pantalena, quando ao tentar ir em direção ao pronto-socorro com o paciente acabou ilhada na enchente.

A Prefeitura de Itapevi informou que o homem estava retornando do hospital após um curativo programado e garantiu sua segurança após a transferência para outra ambulância. A prefeitura afirma ainda estar investindo para resolver problemas crônicos de enchentes, incluindo as canalizações dos córregos do Paim e Vale do Sol, além da construção de três piscinões na cidade: Sapiantã, Vitápolis e Suburbano.