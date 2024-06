Ameaça armada: vizinho perigoso é detido em Carapicuíba

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira em Carapicuíba por posse ilegal de arma de fogo. O caso expôs o perigo iminente que o suspeito representava para a vizinhança, especialmente para uma moradora que foi alvo de suas ações intimidadoras.

publicidade

A Polícia Militar foi acionada às 8h56 após relatos de que um homem tentou invadir a residência de sua vizinha na Avenida Victório Fornazzaro. A vítima, que cuidava de seu filho no momento do incidente, ficou aterrorizada ao perceber que estava sendo observada e, posteriormente, quando o suspeito tentou forçar entrada em sua casa.

Familiares e amigos da vítima alertaram as autoridades sobre o histórico preocupante do suspeito. Descrito como uma pessoa com comportamento violento, ele era conhecido por fazer uso frequente de bebidas alcoólicas e medicamentos controlados, aumentando a percepção de ameaça na comunidade.

publicidade

Durante a abordagem policial, o suspeito negou a posse de armas, mas consentiu com uma busca em sua residência. A equipe da 2ª Companhia do 33º BPM/M encontrou um revólver calibre 38 com numeração suprimida, seis munições no tambor e outras 14 intactas, escondidos em seu quarto.

A descoberta da arma ilegal confirmou os temores da vizinhança e evidenciou o risco real que o suspeito representava. Embora ele tenha alegado que a arma era para defesa pessoal, sua conduta prévia e a posse ilegal do armamento sugerem uma ameaça significativa à segurança da comunidade.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Distrito Policial de Carapicuíba, onde permanece à disposição da Justiça.