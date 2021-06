Ameaçado de linchamento, homem é preso após abusar de criança de 3 anos em Itapevi

Após quase ser linchado por populares, um homem foi preso pela Polícia Militar acusado de abusar sexualmente de uma criança de três anos no bairro Chácara Santa Cecília, em Itapevi, na noite de sábado (5).

De acordo com a PM, por volta das 21h, policiais da Terceira Companhia do Vigésimo Batalhão haviam sido acionados para averiguar denúncia de violência doméstica. No local, constataram que tratava-se, na verdade, de um caso de abuso sexual. A vítima é uma criança de 3 anos, amiguinha dos filhos do acusado.

O homem era ameaçado de linchamento por vizinhos. Os PMs prenderam o acusado na casa dele. Há indícios de que o suspeito abusava também de seus dois filhos menores de idade, segundo os policiais.

O suspeito foi levado à Delegacia de Itapevi, onde permanece à disposição da Justiça.