Americanas tem vagas temporárias abertas para Páscoa

A Americanas S.A., detentora das marcas Americanas, Submarino e Shoptime, está com milhares de vagas de emprego abertas para a função de operador de loja em todo o país. As oportunidades são temporárias para a Páscoa.

Na função, os contratados realizarão atividades de atendimento ao cliente, operação do caixa, precificação dos produtos, organização do estoque, recebimento e reposição de mercadorias e outras.

A Americanas oferece salário compatível com o mercado, seguro de vida, vale-refeição e acesso à Americanas Educa, a universidade corporativa da rede.

Processo seletivo e como se inscrever nas vagas temporárias na Americanas:

Os requisitos exigidos para as oportunidades são: ser maior de idade e ter o ensino médio completo.

A seleção para as vagas conta com as seguintes etapas: inscrição, testes, entrevista com a liderança online ou presencial e o processo admissional para os candidatos selecionados.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de recrutamento, onde podem se inscrever e obter novas informações.