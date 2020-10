Americanas vai inaugurar loja no Plaza Shopping Carapicuíba

A Lojas Americanas vai inaugurar em breve uma nova loja no Plaza Shopping Carapicuíba. O anúncio foi feito pelo centro de compras por meio de suas redes sociais na tarde desta terça-feira (6).

A empresa já iniciou as contratações de profissionais para trabalhar na unidade de Carapicuíba, no Programa de Supervisor do Varejo. Para concorrer, os candidatos devem ter ensino superior completo com até dois anos de formação. Na seleção, vão se destacar os candidatos que gostem de superar desafios e tenham atitude de dono do negócio, afirma a empresa.

Durante o programa, os supervisores terão desafios diários, viabilizando o atingimento de metas e, com isso, terão a possibilidade de assumir, em pouco tempo, uma das unidades da rede.

O processo seletivo da Lojas Americanas acontece 100% online. As inscrições devem ser feitas no site http://lasa.gupy.io/jobs/.