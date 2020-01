Ana Maria Braga anuncia que tem câncer no pulmão e pede orações

Ana Maria Braga usou parte do “Mais Você” desta segunda-feira (27) para abrir o coração com os telespectadores sobre mais uma batalha que está enfrentando. A apresentadora anunciou que está com câncer no pulmão e pediu orações.

“Eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no passado. Um foi operado e outro foi tratado com radiocirurgia. Infelizmente fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma. É mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia”, afirmou.

“Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou ganhar mais essa briga, mas queria muito contar com vocês aí do outro lado”, declarou Ana Maria Braga. “Quero contar com a sua força, o seu carinho, as suas orações, principalmente, que sempre me ajudaram muito”.

Publicidade

Ela iniciou as sessões contra o câncer no começo do ano. “No dia 24 de janeiro, recebi o primeiro ciclo de um tratamento que consistiu de uma combinação de quimioterapia com imunoterapia.”

Com tratamento a cada 21 dias, Ana Maria pediu apoio dos telespectadores para superar os efeitos colaterais e contou que espera comandar o programa até o começo das suas férias, no dia 7 de fevereiro.

Ao final do programa, a apresentadora se manifestou pelas redes sociais e agradeceu todo o carinho que está recebendo:

Eu agradeço, de coração, todo o carinho que estou recebendo! Eu sei que a luta é minha, mas é bom contar com esse apoio💋 — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) 27 de janeiro de 2020

Ao final do programa, ela recebeu o apoio de Fátima Bernardes: “Um beijo meu, Ana, e de toda a nossa equipe. Você, como sempre, nos surpreende. A sua verdade, a força com que você faz o seu trabalho. Nós também temos certeza de que você vai vencer mais essa etapa. Não é a primeira vez , nem a segunda, mas tenho muita convicção e fé de que, realmente, toda energia e todas as orações, todo o tratamento que você vai fazer, vai resultar em algo positivo. Logo, logo, estaremos comemorando mais uma vitória. Muito obrigada por dividir com a gente. Você é uma inspiração pela verdade, pela coragem e pela franqueza que você trata o seu público”, declarou Fátima.