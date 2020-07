Ana Paula Arósio não fala com a mãe há anos: “Assunto bem desagradável”

A mãe da atriz Ana Paula Arósio disse que não tem contato com a filha há anos. Em entrevista ao “Balanço Geral”, da Record TV, na terça-feira (28), ela afirmou que não quer falar sobre o assunto, que classificou como “desagradável”, para não se machucar novamente.

Claudete Arósio, de 75 anos, mora em um condomínio para idosos no interior de São Paulo. Na entrevista, ela contou sobre sua rotina, mas mudou de tom ao falar da filha. “Olha, a Ana Paula mora em Londes, né. É um assunto bem desagradável e eu preferia não comentar nada a respeito”, disse a mãe da atriz ao apresentador Reinaldo Gottino, por telefone.

No quadro “A Hora da Venenosa”, Fabíola Reipert afirmou que Ana Paula e Claudete não têm uma relação amigável. Mesmo sem ver ou falar com Ana Paula, a mãe disse que sente muita saudade da filha, mas que não quer se machucar.

“Por enquanto ainda é uma coisa que tá bem… fechadinha. Eu tô muito bem para ficar me machucando de novo, sabe? Então é melhor eu ficar quietinha no meu canto”, explicou Claudete.

“Coisa de filho, né?”, diz Claudete sobre seu filho Marcos Arósio

A mãe da atriz mudou para o condomínio quando o marido adoeceu. Ele morreu em 2015, mas ela decidiu permanecer no local. Na época, Ana Paula Arósio já morada fora do Brasil e não participou do velório do pai. Claudete teria sido consolada pelo outro filho, Marcos Arósio, que mora em São Paulo.

Ao falar dele, Claudete se animou e revelou que faz contato com o rapaz três vezes ao dia. “Tem o Marcos, que mora em são Paulo e tem uma banda. Agora está tudo parado, fico preocupada com ele, mas fazer o que né? Todo dia ele me manda mensagem para saber como eu ‘tô’, eu mando mensagem pra saber como ele está. Coisa de filho, né”, finalizou.