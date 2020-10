Andressa Suita diz que Gusttavo Lima a acordou de madrugada para pedir o divórcio de repente

Nesta terça-feira (13), a modelo Andressa Suita se pronunciou pela primeira vez após o anúncio do fim de seu casamento com o cantor sertanejo Gusttavo Lima. Ela usou os stories do Instagram (assista abaixo) para dizer que foi pega de surpresa com o pedido de divórcio.

Suita afirmou aos seus fãs e seguidores que demorou para se pronunciar porque precisava de um tempo para assimilar o que havia acontecido. Segundo a modelo, estava “tudo bem” entre o casal, que havia acabado de voltar de uma viagem com os filhos Gabriel e Samuel, no domingo (4).

“Na madrugada de domingo para segunda, fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo, e sem abertura pra eu poder salvar o nosso casamento”, lamentou.

“Eu sempre fui um livro aberto, eu sempre compartilhei aqui com vocês o que era real, o que eu achava que era real. E não era um conto de fadas, tinha alguns problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de separar. O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha”, continuou a modelo.

Ainda nos stories, a modelo agradeceu aos fãs, seguidores e a sua família pelo carinho que tem recebido nos últimos dias e afirmou que vai seguir a vida após o término do casamento de cinco anos com o cantor sertanejo.

“Minha vida precisa continuar, eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos, e cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e para eles. Eu quero continuar postando pra vocês o meu dia a dia, os meus trabalhos, e vida que segue”, declarou.

No Twitter, Gusttavo Lima e Suita estão entre os assuntos mais comentados desde sexta-feira (9), quando o fim do casamento foi anunciado pelo colunista Leo Dias. Para os internautas, fãs e seguidores da modelo e do cantor, que enalteciam a troca de declarações de amor que o casal fazia em todas as lives de Gusttavo Lima durante a quarentena, a separação foi uma surpresa.