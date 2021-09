Andressa Urach diz que ficou internada em clínica psiquiátrica e culpa Igreja Universal

Andressa Urach revelou, nesta quinta-feira (23), que ficou oito dias internada em uma clínica psiquiátrica após ter tido crise do transtorno de personalidade boderline. A modelo, que está grávida do primeiro filho com o marido, Thiago Lopes, culpa a Igreja Universal pelo momento difícil que enfrenta.

“Quase cometi suicídio e quase tirei meu neném. Se algo acontecer comigo, saiba, bispo [Edir Macedo], que o senhor vai se ver com Deus pelo que fez comigo”, desabafou Urach, em texto publicado nos Stories do Instagram. “Lidar com a raiva pra mim é algo muito difícil e estou com muita raiva da Igreja Universal! Me sinto roubada, usada e enganada”, continuou.

Urach voltou a falar que tem enfrentado dificuldades financeiras e não conseguiu recuperar os R$ 2 milhões que teria doado enquanto integrou a igreja de Edir Macedo, mesmo após ter implorado. “Eles são muito ricos e o dinheiro está me fazendo muita falta”, disse.

“Trabalhar o perdão pra mim é algo que só Deus para me ajudar”, declarou Andressa que também criticou Cristiane Cardoso, filha do Edir Macedo. “Vocês hoje são apenas CNPJ que querem o dinheiro das pessoas”, declarou ainda.