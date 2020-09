Anhanguera Osasco retoma atendimentos gratuitos em odontologia, psicologia, fisioterapia e nutrição

As clínicas de atendimento gratuito à população da Anhanguera Osasco retomarão as atividades na próxima terça-feira, dia 8 de setembro, após pausa causada pela pandemia de covid-19. As áreas de atendimento são: odontologia, psicologia, nutrição e fisioterapia.

“As atividades são realizadas por alunos e funcionários das unidades, sob supervisão dos professores e coordenadores dos cursos. Com isso, tanto os alunos são beneficiados com a oportunidade de colocar em prática os conceitos aprendidos em sala de aula, quanto os moradores, por terem acesso a serviços de qualidade e gratuitos”, afirma Alexey Carvalho, diretor da instituição.

Para agendar um horário com os profissionais, os interessados precisam se inscrever pelos canais oficiais da unidade Anhanguera: para agendar consultas de Nutrição, Fisioterapia e Psicologia, ligar para (11) 3699-9046 ou (11) 3699-9049; para Odontologia ligar para (11) 3699-9087.

Publicidade

SERVIÇO – ATENDIMENTO À COMUNIDADE NA ANHANGUERA DE OSASCO: Odontologia, Fisioterapia, Psicologia e Nutrição.

Local: Centro Clínico da Anhanguera Osasco – Av. dos Autonomistas, 1325 – Vila Campesina, Osasco

Informações e inscrições: (11) 3699-9046 / (11) 3699-9049 / (11) 3699-9087.

• Clínica Escola de Odontologia: atendimento odontológico para crianças, adolescentes, adultos e idosos, extrações, tratamento de canal, restauração, prótese e periodontia.

• Clínica Escola de Fisioterapia: atendimentos nas áreas neurológica, ortopédica, cardio respiratória, geriatria e saúde da mulher. Os atendimentos são realizados mediante apresentação de encaminhamento médico.

• Clínica Escola de Psicologia: atendimentos nas áreas de psicoterapia, psicodiagnóstico, terapia em grupo e orientação a queixa escolar.

• Clínica Escola de Nutrição: atendimento nutricional para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e praticantes de atividade física.