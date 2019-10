Animais vítimas de maus-tratos são resgatados no City Bussocaba, em Osasco

Após denúncia anônima, na última sexta-feira (4), diversos cães e gatos em situação de maus-tratos foram resgatados de uma residência no City Bussocaba por agentes do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal (DFBEA) de Osasco, Polícia Militar Ambiental e Guarda Municipal.

No local, foram encontrados animais com pelagem suja, desnutridos, inadequadamente alimentados, com comedouros e bebedouros sujos, em um ambiente cheio de dejetos, fezes e urinas espalhados.

Publicidade

Perícia foi até o local e autorizou a retirada dos animais, que foram encaminhados para o Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal de Osasco, onde foram medicados, vacinados, castrados, vermifugados, microchipados e encaminhados para adoção.

O responsável pelos animais foi encaminhado até a Delegacia de Meio Ambiente para prestar esclarecimentos. Ele recebeu uma multa e foi instaurado inquérito policial por maus-tratos a animais.

Publicidade

Para o diretor do departamento, Fábio Cardoso, “ações como essa combatem a crueldade contra os animais, que são privados da liberdade, garantindo-lhes o pleno desenvolvimento”. Ele ressalta: “O DFBEA continua firme, na missão de cuidar e zelar pelos animais de Osasco”.

O Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal é vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Osasco.