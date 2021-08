Anitta chama Bolsonaro de “energúmeno” e diz que ele está jogando imagem do Brasil “no esgoto”

Anitta voltou a criticar Jair Bolsonaro (sem partido) na tarde desta terça-feira (11). A cantora usou as redes sociais para chamar o presidente de “energúmeno”, além de detonar algumas ideias defendidas pelo político.

“O país se desfazendo em preços altíssimos, desemprego e mortes… E o presidente gastando o tempo das pessoas com palhaçada de voto impresso… Alguém precisa mandar no fax ou no bip dele o que que está precisando de verdade no Brasil”, disparou a artista, que considerou o voto impresso defendido por Bolsonaro como “uma piada”.

Anitta ainda falou do desfile de tanques realizado hoje no Planalto. “O cara com o país acabando tá fazendo desfile… olha… vou te falar, viu. Imaginando os presidentes dos outros países sentindo aquela vergonha alheia”, declarou. “E é isso que o Bolsonaro tá fazendo cada dia mais e mais. Pegando a imagem do nosso país e jogando no esgoto. Nenhum outro país quer ter relações com o Brasil nesse momento. Estamos isolados do mundo. Tudo graças a esse energúmeno que só olha pro próprio umbigo”, continuou a cantora.

“Ele vive numa bolha de egocentrismo que não deixa ele descer do salto, da opinião de bost* dele para o beneficio do Brasil. Ele quer saber de ser poderoso aqui. Dessas briguinhas baixo nível entre políticos daqui… Acha que não faz diferença alguma estar em bons termos com outros países. Pensa pequeno”, concluiu.

O país se desfazendo em preços altíssimos, desemprego e mortes… e o presidente gastando o tempo das pessoas com palhaçada de voto impresso…. alguém precisa mandar no fax ou no bip dele o que que ta precisando de verdade no Brasil — Anitta (@Anitta) August 10, 2021

Parece uma piada… o cara que faz seu marketing e sua campanha eleitoral toda baseada em Internet, fake news e tecnologia robô agora quer que o povo vote impresso — Anitta (@Anitta) August 10, 2021

Até a diretora da minha escola cancelava o desfile do pelotão da bandeira quando tinha uma chuva ou um empecilho do tipo. O cara com o país acabando tá fazendo desfile… olha… vou te falar, viu. Imaginando os presidentes dos outros países sentindo aquela vergonha alheia — Anitta (@Anitta) August 10, 2021