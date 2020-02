Anitta nega envolvimento com mulher de funkeiro de Osasco e se revolta

Anitta usou os Stories do Instagram, nesta quinta-feira (12), para desmentir rumores de suposto envolvimento romântico com Lexa, mulher do funkeiro de Osasco MC Guimê, em dezembro do ano passado. “É contra todos os meus princípios ficar com uma pessoa casada sem que os dois na relação estejam confortáveis com isso”, rebateu Anitta.

As duas tiraram férias e, segundo reportagem do jornal “Extra”, teriam compartilhado momentos quentes em meio à neve de Aspen, nos EUA.

Anitta fez duras críticas à publicação: “Isso é uma irresponsabilidade que atinge minha honra e a da minha amiga (…) No mínimo aguardo desculpas por essa loucura que vocês inventaram e adianto que tomarei as medidas necessárias junto aos meus advogados”.

Lexa, por sua vez, ironizou os rumores. “A galera está se superando nas notícias. Socorro!”, escreveu nos Stories publicados nessa quinta-feira.

Apesar de Anitta ter revelado foto com as mordidas que levou da mulher do MC Guimê, a Purepeople, assessoria de Lexa afirmou que os rumores “não têm fundamento”. Ainda segunda a assessoria, a funkeira está focada em seu primeiro bloco de rua, que acontecerá no domingo (16), em São Paulo.