Anitta se pronuncia sobre processo contra Andressa Urach após ataques por Bolsonaro

A cantora Anitta se pronunciou na tarde desta sexta-feira (20) sobre os boatos de que entrou com processo contra Andressa Urach após os ataques que sofreu devido a divergências entre as duas sobre o presidente Jair Bolsonaro.

“Está circulando uma notícia de que estou processando uma pessoa por algum kikiki ai de internet. Essa notícia não é verdadeira”, declarou Anitta, por meio do Twitter.

A cantora tem sofrido diversos ataques de Andressa Urach, defensora do presidente, devido às críticas que faz a Bolsonaro. Esta semana, a modelo declarou: “A diferença minha e da Anitta é que: eu era macumbeira, ela ainda é. Eu cobrava caro para dormir com alguém. Já ela dá de graça mesmo”.

Andressa Urach também chamou Anitta de “biscoiteira” por conta das críticas ao presidente, após a cantora reclamar da luta pelo voto impresso diante das dificuldades econômicas. Na ocasião, a cantora declarou: “O país se desfazendo em preços altíssimos, desemprego e mortes… E o presidente gastando o tempo das pessoas com palhaçada de voto impresso… Alguém precisa mandar no fax ou no bip dele o que que tá precisando de verdade no Brasil”.