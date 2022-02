Aniversário de Osasco terá bolo, entrega de novo batistério e missa na Catedral de Santo Antônio

A cidade de Osasco completa 60 anos de emancipação político-administrativa neste sábado (19). O prefeito Rogério Lins (Podemos) afirmou hoje (16), durante encontro com a imprensa regional, que as comemorações vão incluir a entrega de obras, missa e a distribuição do tradicional bolo de aniversário.

publicidade

A programação começa às 8h30, com o hasteamento das bandeiras em frente ao Paço Municipal. A partir das 11h, serão entregues à população o novo batistério e o espaço de Equoterapia, ambos no Parque Chico Mendes (rua Lázaro Suave, 15, City Bussocaba).

“Vamos entregar o parque revitalizado e o novo batistério, que é uma demanda muito significativa para a nossa cidade. É um dos batistério mais bonitos de São Paulo”, disse o prefeito Rogério Lins, durante a coletiva de imprensa.

publicidade

A distribuição do bolo de aniversário também será no parque Chico Mendes, às 12h. A comemoração acontecia tradicionalmente no Calçadão de Osasco e foi cancelada no ano passado devido às restrições impostas pela pandemia.

Já às 19h30, haverá uma missa em comemoração aos 60 anos de Osasco na Catedral de Santo Antônio (Avenida Santo Antônio, 1.090, Vila Osasco). Os eventos serão realizados seguindo todos os protocolos contra a covid-19, como o uso obrigatório de máscara.