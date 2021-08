Aniversário do Corinthians ganha Moção na Câmara de Osasco

O Corinthians vai ganhar uma Moção de Congratulações da Câmara Municipal osasquense pelo seu aniversário de 111 anos, nesta quarta-feira, 1º de setembro. A homenagem ao Timão foi proposta pelo vereador Emerson Osasco (Rede).

Na propositura, o parlamentar de Osasco relembra a origem operária e a frase do primeiro presidente, o alfaiate Miguel Battaglia, que marca a trajetória do clube: “O Corinthians é o time do povo e o povo é quem vai fazer o time”.

“Toda nossa essência desde 1910 vem daí e é motivo de orgulho”, afirma Emerson Osasco. No texto o vereador destaca ainda ações extracampo que marcaram a trajetória do clube, como o combate ao racismo.

O Alvinegro vai realizar uma live especial no dia do aniversário para comemorar:

