Antes de confirmar separação, Marina Ruy Barbosa já vivia romance com deputado, diz colunista

Marina Ruy Barbosa confirmou nesta terça-feira (12) o fim de seu casamento de três anos com Alexandre Negrão. No entanto, muito antes de anunciar a separação, a atriz já havia iniciado um romance com o deputado federal Guilherme Mussi (Progressistas-SP), segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”.

A jornalista foi além: “Se você acha que isso é tudo, meu caro leitor, saibam que Guilherme já está construindo uma casa para ambos morarem”.

Fábia Oliveira diz que fontes confiáveis próximas a Marina Ruy Barbosa que ela está bastante apaixonada por Guilherme Mussi. O deputado é conhecido por namoros com mulheres famosas, como a apresentadora Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, e a influencer Luciana Tranchesi.

Recentemente, o parlamentar virou notícia por dar festas com som alto e aglomeração em meio à pandemia de covid-19.

Em nota, a assessoria da atriz citou motivos para o fim do casamento com Alexandre Negrão: “O trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegarem a essa situação. Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão”.

“O casal tentava achar uma forma para reverter o que estava enfrentando, mas Xande e Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam caminhos separados, que isso seria o melhor para os dois por enquanto”, completou a assessoria.