Antes e depois da reforma na mansão de Yudi e Mila, em Alphaville, surpreende: “um sonho!”

O casal Yudi Tamashiro e Mila Braga surpreendeu fãs, amigos e seguidores ao compartilhar o resultado da reforma da mansão na qual mora em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

publicidade

“Agora que está pronta, nosso coração transborda de alegria ao ver que Deus foi generoso ao colocar pessoas tão boas em nossas vidas, dispostas a nos ajudar e a viajar nas nossas ideias”, comemoraram Yudi e Mila.

Eles se casaram no quintal da mansão de Alphaville, em 2022, em meio à reforma. “Naquele momento, já estávamos felizes pela aliança, pela festa simples e pela oportunidade de imaginar como seria a casa”, relembraram.

publicidade

O casal explicou que o projeto conta com diversas referências do Japão. Em uma sequência de postagens, ele e Mila agradecem aos parceiros que contribuíram para que as obras fossem concluídas.

Nos comentários das publicações, Yudi e Mila receberam carinho de fãs, amigos e seguidores. Dentre eles, Michele Bolsonaro, Ton Carfi, Lizi Benites e outras personalidades.

“Um sonho! Que Deus abençoe”, comentou Lizi Benites. “Ah, que amor! Vocês merecem”, escreveu Michele Bolsonaro. “Parabéns, mano! Quando vai nos convidar para o churras?”, brincou o cantor Ton Carfi.

publicidade

Nas redes sociais, o casal compartilhou com os seguidores o processo até a conclusão da obra.

Confira mais fotos: