Antigo cemitério de Itapevi será revitalizado e ganhará nova praça

A Prefeitura de Itapevi anunciou nesta terça-feira (27), o projeto de construção da Praça da Paz, novo espaço que ficará localizado ao fundo do antigo cemitério do Jardim Julieta (Rua Gaudêncio Barbosa, 486), que também será revitalizado.

Segundo a prefeitura, na Praça da Paz haverá um memorial com a inscrição dos nomes de todos aqueles que se foram e estão enterrados no antigo cemitério. O espaço será amplo e arborizado com espécies flamboyant, ipês amarelo e roxo, jacarandá caroba e pedras ornamentais.

O espaço terá aproximadamente 18.907,63 m² e terá três mastros de bandeiras, estacionamento para veículos com acessibilidade, além de entrada arborizada e totem identificando o marco.

O local terá ainda um portal e mirante, separando a parte pública dos jazigos particulares.

O processo licitatório será iniciado em breve. A previsão de conclusão é de um ano a partir do início da obra. Os recursos são da própria Prefeitura.

Revitalização do antigo cemitério

A revitalização contará com reforma dos pisos, drenagem, realização de contenção, pinturas e reparos, contemplando as reformas do portal, nova pintura, revisão de telhado e troca de esquadrias. Haverá ainda troca de todo o passeio externo, para trazer mais acessibilidade à população, troca do piso interno em diversos pontos, principalmente os que foram mais danificados pelas raízes das árvores do cemitério e reforma e ampliação do sistema de drenagem de águas pluviais e contenção na região mais afetada pelas chuvas do cemitério.

Também será construída uma capela na entrada do cemitério que contará com um vitral para realização de missas como as que ocorrem no dia de finados. As obras de revitalização completa devem durar cerca de um ano após início dos trabalhos.