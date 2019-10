Antony, do São Paulo, visita escola onde estudou em Osasco e faz a festa da criançada | vídeo

Antony, do São Paulo, visita escola onde estudou em Osasco e faz...

Na última sexta-feira (4), o telejornal “Globo Esporte” exibiu reportagem sobre a visita do atacante Antony Matheus, do São Paulo Futebol Clube, a Emeief “Etiene Sales Campelo”, na zona sul da cidade, onde o atleta estudou. Antony ficou emocionado ao relembrar a infância e seus sonhos.

Durante a visita, o jogador voltou às origens. Também fez a alegria dos alunos com fotos e autógrafos. Os alunos tiveram a oportunidade de sabatinar o atleta e não o pouparam, dirigindo perguntar sobre o período de escola, como: qual a matéria preferida, se ele gostava do bairro, como conheceu os ícones do esporte, entre outras.

Antony aproveitou para deixar um recado aos estudantes: “É muito importante estudar para ser alguém na vida: um engenheiro, professor, advogado ou um jogador como eu. E nunca desistam dos sonhos de vocês, eu estou aqui para provar que tudo é possível”, disse.

Segundo a diretora, Débora Ferreira, no reencontro com o passado, Antony não economizou conselhos. Ela acredita que os alunos nunca esquecerão esse momento.

“Tive a oportunidade de conhecer esse garoto cheio de sonho, que hoje nos presenteia com a sua visita. As professoras com quem ele estudou até hoje lecionam aqui, acompanham a trajetória linda construída por esse ex-aluno”, disse, lembrando que Antony sempre sonhou em ajudar sua família. “Torcemos para que todos os seus objetivos se concretizem”, concluiu.

Assista a reportagem do “Globo Esporte”: