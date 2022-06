Ao lado de Rogério Lins, Rodrigo Garcia inaugura Fábrica da Cultura 4.0 no Rochdale

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) visitou Osasco nessa quarta-feira (15) para entregar, ao lado do prefeito Rogério Lins (PODE), a Fábrica da Cultura 4.0 aos moradores do Rochdale.

No local, jovens de 10 a 21 anos da comunidade poderão fazer vários cursos na área de tecnologia, artes e economia criativa, como artes digitais, teatro, balé, musicalização, robótica, impressão 3D, programação, animação, drones, programação de games, entre outros.

Segundo o secretário estadual da Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão, a Fábrica será mais do que um local de acesso à cultura. “Esse equipamento vai transformar a vida das pessoas, é para que jovens tenham oportunidades, é para amplificar a produção cultural da comunidade”, enfatizou, listando que a escola está está equipada estúdio profissional de gravação, atelier profissional de arte, entre outros dispositivos que vão ajudar na formação dos jovens.

Em seu discurso, o prefeito Rogério Lins destacou que a Fábrica 4.0 é a realização de um sonho para a cidade. “Rodrigo Garcia prometeu que a cidade teria a Fábrica de Cultura e hoje está aqui realizando. Mostrou que com trabalho e organização é possível realizar”, disse Lins, agradecendo a todos os envolvidos na mobilização pela vinda do equipamento público.

Na ocasião, Lins revelou que a Fábrica recebeu o nome de Floriza Pinheiro Martins, líder comunitária do Rochdale falecida em 2018, e que foi representada por seus filhos Célio e Patrícia.

“Aqui vamos promover economia criativa, para o jovem ter emprego, vida digna. Essa Fábrica vai permitir que o jovem possa se qualificar para trabalhar aqui na cidade, ter bem remunerado aqui e ser feliz aqui”, enfatizou o governador Rodrigo Garcia, relacionando a formação oferecida ali às várias empresas de tecnologia que se instalaram nos últimos anos em Osasco.

O governador também ressaltou a parceria que vem sendo feita com a cidade e com o prefeito Rogério. “Essa já é a quarta vez que venho a Osasco nesses 75 dias como governador. Não há nenhum programa do governo do Estado que não esteja funcionando em Osasco e fico feliz em cerimônias como essa, em que a gente vê a política pública chegando até a comunidade. Que esse equipamento transforme a vida de vocês”, encerrou Garcia.

Programa Viver Melhor

Na ocasião, o Secretário Estadual de Habitação, Flavio Amary anunciou que o governo estadual liberou a reforma de 600 moradias do bairro Jardim Veloso por meio do Programa Viver Melhor. “Por esse programa, fazemos melhorias nas casas, desde a regularização fundiária até a reforma elétrica, hidráulica, de acessibilidade, tudo, explicou.

Criado em 2021, o Programa Viver Melhor promove a recuperação completa de domicílios em inadequação habitacional em assentamentos precários situados em áreas regularizadas ou passíveis de regularização, exceto locais de risco e de proteção ambiental, recrutando parte da mão de obra na própria comunidade.