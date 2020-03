Apaixonados por Opala têm encontro em Osasco no domingo (15)

A edição de março do Encontro do Clube Amigos do Opala no Osasco Plaza Shopping acontece neste domingo (15).

Os apaixonados pelo carro clássico da Chevrolet vão expor suas máquinas no estacionamento coberto do shopping, das 10h às 14h.

Também haverá espaço para outros modelos de veículos icônicos, com mais de 30 anos de fabricação.

Publicidade

Os visitantes têm acesso gratuito à exposição. Os expositores devem doar um quilo de alimento não perecível, que será destinado a projetos sociais.

O Clube Amigos do Opala se reúne no estacionamento do Osasco Plaza Shopping em todo terceiro domingo do mês.