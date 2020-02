Aplicativo de aluguel de carros lança serviço exclusivo em Alphaville

A Turbi, empresa de aluguel de carros por aplicativo, chegou a Alphaville em novembro e oferece uma modalidade para as empresas. O aplicativo disponibiliza veículos em quatro das principais avenidas do bairro, as alamedas Xingu, Mamoré, Cauaxi e Madeira.

Com a modalidade “Turbi Empresas”, as pessoas jurídicas da região podem alugar os veículos para levar funcionários aos compromissos profissionais. “Durante a semana, cerca de 70% dos nossos clientes pessoa física utilizam os serviços da Turbi para compromissos profissionais. Foi esse hábito de consumo do cliente que nos motivou a criar uma oferta que facilitasse tanto a vida do colaborador quanto das empresas nas quais eles trabalham”, disse o O CEO e co-fundador da Turbi, Diego Lira.

A fatura do aluguel dos carros pode ser paga via cartão ou boleto. Em caso de multa, o aplicativo faz a indicação automática para o condutor, o que diminui custos para a empresa.

Publicidade

O usuário do aplicativo pode ainda escolher o modelo e o ponto de retirada do veículo.

Atualmente, são 15 veículos disponíveis para locação e a empresa estima que até o final deste ano, a frota aumente para 150 carros.