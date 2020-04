Aplicativo “Saúde Barueri” oferece autoavaliação para detectar coronavírus

Um novo serviço foi incluído no aplicativo “Saúde Barueri”. Trata-se de uma autoavaliação, com base nos sintomas, que indica se a pessoa está com suspeita do novo coronavírus (covid-19) e se deve ou não procurar atendimento médico.

O aplicativo Saúde Barueri é gratuito e está disponível para celulares com sistema operacional Android, nas principais lojas de aplicativos. Basta pesquisar pelo nome “Saúde Barueri”, instalar no celular e começar a utilizar.

O primeiro acesso exige um cadastro rápido que pede apenas informações pessoais básicas, a confirmação de um código enviado por SMS e a definição de uma senha. Nos próximos acessos é só informar CPF e digitar a senha para ingressar e usar os serviços.

Basta responder algumas perguntas simples e objetivas com poucos cliques, usando apenas o celular, e o sistema direciona, com base nas respostas, à orientação de como deve proceder.

A autoavaliação que orienta se os sintomas são ou não de covid-19 é mais um serviço incluído no aplicativo, que também dispõe de opções como agendamento de consulta, acesso às consultas agendadas, vacinas tomadas, histórico de atendimento na rede de saúde do município, cartão Saúde Virtual, canal para sugestões e dúvidas, entre outras opções.

