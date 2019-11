Após revelar romance com Neymar, Tati Zaqui faz show em Osasco

Após atrair os holofotes ao revelar, esta semana, que viveu um romance de Carnaval com Neymar, a funkeira Tati Zaqui faz show em Osasco na noite deste sábado (16).

Em entrevista, a cantora falou sobre o affair com o craque do Paris Saint-Germain: “A gente ficou. Eu estava solteira e ele [Neymar] também. Foi bom. Eu só não falei no momento porque ele estava no Brasil e tudo que ele fazia virava notícia. Neguei que fiquei para não falarem que eu queria fama em cima dele”, afirmou Tati Zaqui ao portal F5.

“Quero aparecer por mérito meu e do meu trabalho. Estou 100% solteira e quero continuar assim. Fico? Fico! Mas não me apego de jeito nenhum. Tenho até medo de ficar com as pessoas”, disse.

Tati Zaqui é dona de Hits como “Surtada” (confira abaixo), “Água Na Boca” e “Parara Tibum”.

O show dela em Osasco será na casa de shows Villa M Guedes, no Rochdale. Os ingressos para os homens custam R$ 30. As mulheres entram de graça até às 22h e, após este horário, a entrada custa R$ 20.

“Surtada”

A funkeira acaba de divulgar o clipe do remix oficial da música “Surtada”, parceria com Dada Boladão e OIK. A canção tem um ritmo dançante no estilo brega funk e atingiu 1º lugar no TOP 50 do Spotify Brasil e já acumula mais de 58 milhões de views nas plataformas digitais.

A musa de cabelos azuis, de apenas 25 anos, já é tendência na nova onda do ritmo que paira em São Paulo, que adota características sensuais diferentes do estilo ostentação que predomina entre os funks paulistas.

Serviço:

Show de Tati Zaqui em Osasco

Data: 16 de novembro de 2019

Local: Avenida Cruzeiro do Sul – Osasco

Contato: (11) 98707-0776