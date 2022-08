Após atritos, irmãs Simone e Simaria anunciam fim da dupla sertaneja

Simone e Simaria anunciaram, na noite desta quinta-feira (18), o fim oficial da dupla sertaneja. Em comunicado postado nas redes sociais, as irmãs afirmam que vão seguir carreiras solo.

“Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo”, diz a nota.

Todos os compromissos da dupla marcados até o momento serão cumpridos apenas por Simone, assim como vem ocorrendo desde o afastamento de Simaria. “Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística”, disse Simaria.

As artistas finalizam o comunicado agradecendo aos fãs pela compreensão e classificam a pausa como “necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras”. Ambas receberam mensagens de apoio de famosos, entre eles a dupla Maria Cecília e Rodolfo, Camila Loures e outros.

O anúncio veio após uma série de desentendimentos entre as irmãs, que moram em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. O último show que fizeram juntas foi em 11 de junho, quando Simaria chegou 1h20 depois do início da apresentação e impediu Simone de terminar o evento, pedindo para cantar mais músicas.

Outra situação que repercutiu foi quando as duas protagonizaram um climão durante as gravações do Programa do Ratinho, no SBT. Um áudio vazado mostrou Simone pedindo para a irmã poupar a voz já que estava rouca, mas Simaria não aceitou e rebateu.

Desde então, fãs começaram a especular que a tensão entre as coleguinhas poderia levar ao fim da dupla sertaneja. Outro episódio que deu o que falar foi quando Simaria deixou de seguir o perfil da irmã no Instagram.