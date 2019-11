Após dois carros pegarem fogo, GM suspende entregas do Onix Plus

A General Motors emitiu comunicado às concessionárias para suspender as entregas do Onix Plus 2020. A medida ocorre após dois casos de incêndios espontâneos que levaram à perda total dos veículos. Deve ser realizado um recall para corrigir a falha que gerou as chamas.

Um dos casos aconteceu em uma estrada do Maranhão, na semana passada. “Eu senti um barulho na parte do motor do carro, barulho do tipo uma pequena explosão, parei o carro no acostamento e quando levantei o capô do carro já avistei as chamas, só deu tempo eu pegar minha mochila que estava no bagageiro aí o incêndio foi total, eu comprei esse carro a uma semana atrás”, disse o proprietário, o jornalista Maritonio Dantas, segundo o portal “Notícias Automotivas”.

Em nota, a montadora afirma que “está prontamente convocando os proprietários do Onix Plus modelo 2020 entregues até então para atualização do software de gerenciamento do motor”.

A empresa explica que “em condições muito específicas e combinadas de pressão atmosférica, temperatura ambiente, umidade relativa do ar e composição do combustível o software de gerenciamento do motor pode, eventualmente, apresentar falha, com risco de danos ao motor e potencial incêndio”.

“Esta condição é precedida de um alerta visual no painel de instrumentos – a luz indicadora de funcionamento incorreto, referente ao motor, acende”, completa a GM.