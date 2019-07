Após explosão, Rogério Lins diz que próximo “Arraiá do Servidor” não terá fogueira

Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, exibida na noite deste domingo (7), o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama, Aline Lins, falaram sobre o acidente que sofreram, com uma explosão ao acenderem a fogueira do “Arraiá do Servidor”, dia 28 de junho, e as recuperações de ambos. O prefeito antecipou que o tradicional arraiá vai continuar, mas sem fogueira. “Vai continuar existindo, mas eu, como bom obediente da minha esposa, no ano que vem, sem fogueira”, declarou.

O casal está internado desde o dia 28 de junho, no Hospital Municipal Antonio Giglio, após sofrerem queimaduras de primeiro e segundo graus nas mãos, braço e rosto, em uma explosão ao acenderem a fogueira do “Arraiá do Servidor”.

Aline Lins falou sobre os momentos de pânico após a explosão. “Me lembro que olhei para trás e vi que tinha gente apagando fogo do meu cabelo e do meu braço, que eu estava em chamas”, declarou Aline Lins. “A sensação que eu tava, meu rosto todo deformando, derretendo, vem o cheiro da fumaça dentro de mim, meu cabelo cheirando fumaça. Isso ainda me abala muito”, completou a primeira-dama.

“Tem pessoas de bairros há mais de um quilômetro de distância que falam que a janela tremeu”, declarou Rogério Lins.

A recuperação do casal é boa, segundo boletim médico, mas ainda não há previsão de alta. A primeira-dama deve passar por procedimento para enxerto de pele na mão direita nesta segunda-feira (8).

“Lição”

O responsável pela fogueira, o servidor Umberto de Aquino, conhecido como “Pé do Fogueirão”, afirmou que adotou o mesmo procedimento dos anos anteriores para montá-la, usando eucalipto, cascalho de madeira, TNT e três litros de gasolina.

Disse também que não fez nenhum curso para aprender a lidar com a montagem de fogueiras. “Não passei por curso nenhum, isso eu aprendi com a vida”. Ainda de acordo com ele, o acidente “é uma lição para mim, para as próximas”.