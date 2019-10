Após Hospital de Osasco, UPAs Centro, Conceição e Vila Menck têm nova gestão

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Centro, Jardim Conceição e Vila Menck estão sob nova gestão desde sexta-feira (4), ocorreu após a notificação da rescisão contratual da Organização Social Instituto Resgate à Vida (ISSRV), recebida pela Secretaria de Saúde no dia 30 de setembro.

Para manter o atendimento nas unidades de saúde à população, o prefeito Rogério Lins determinou a formalização de um contrato emergencial, com duração de 180 dias, com a Irmandade Santa Casa de Pacaembu.

A Organização Social é a mesma que substitui, desde março, o ISSRV na administração do Hospital Municipal “Antônio Giglio” e, destacou o prefeito Rogério Lins, realizou diversas melhorias na unidade médica, como implantação de novas alas, reforma, aquisição de equipamentos, entre outros.

A mudança do gerenciamento das UPAs foi anunciada por Rogério Lins em suas redes sociais. Lins antecipa que haverá investimentos na infraestrutura, modernização e contratação de profissionais para as Unidades de Pronto Atendimento.

“A exemplo do que estamos fazendo no Hospital Municipal Antônio Giglio, vamos investir agora nas UPAs para garantir melhor atendimento a nossa população”, reforça.

Enquanto vigora o contrato emergencial, a prefeitura dá continuidade aos trâmites da licitação para a formalização de um novo contrato para o gerenciamento das unidades de saúde.