Após saída polêmica, Camila Queiroz pode voltar à Globo em Verdades Secretas 3

Após os conflitos que culminaram na saída de Camila Queiroz do elenco de “Verdades Secretas 2”, a Globo estaria estudando a possibilidade de contratar a atriz para uma possível continuação da novela.

O retorno da artista, no entanto, estaria ligado à uma condição: a emissora impôs que a negociação aconteça sem a interferência do empresário de Camila, Ricardo Garcia. As informações são do site “Notícias da TV”.

Garcia trabalha com a artista há seis anos e estaria sendo apontado como o principal culpado pelos desacordos entre Camila Queiroz e a Globo, que culminou na não renovação do contrato dela para o fim das gravações de “Verdades Secretas 2”.

Ainda segundo o “Notícias da TV”, Camila tem um bom relacionamento com os criadores na novela, Walcyr Carrasco e Amora Mautner, o que seria um dos indicativos para seu retorno ao elenco.

