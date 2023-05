Aposta de Barueri leva R$ 579 mil na Lotofácil

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 2816 da Lotofácil, uma delas foi feita na cidade de Barueri, na lotérica Parque Viana Loterias, e faturaram R$ 579 mil, cada.

publicidade

O sorteio foi realizado em São Paulo, na última sexta-feira (19). Os números sorteados foram: 01, 02, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 e 25.

Além do sortudo de Barueri, as outras duas apostas que acertaram os 15 números foram feitas em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e em Brasília. As três apostas vencedoras são simples.

publicidade

A Caixa informou também que outras 219 apostas fizeram 14 acertos, e levaram R$ 1.663,08, cada.