Aposta de Jandira fatura R$ 2,5 milhões na Lotofácil da Independência

O prêmio da Lotofácil da Independência, sorteado no sábado (12), em São Paulo, será distribuído entre 50 apostas que acertaram os 15 números, uma delas feita na cidade de Jandira, na Lotérica Jandira, no Centro da cidade. Cada um dos sorteados faturou R$ 2.499.998,20.

Os números sorteados foram: 03, 22, 09, 14, 15, 17, 19, 10, 06, 23, 05, 12, 25, 02.

A Caixa também informou que 8.408 apostas acertaram 14 números e garantiram R$ 942,83. Outras 246.828 apostas acertaram 13 números e ficaram com R$ 25,00.

Outras 2.702.658 apostas acertaram 12 números e receberão R$ 10,00 de prêmio. E quem acertou 11 números (1.3506.290 apostas) também não ficou no prejuízo e ficou com R$ 5,00. (Com Agência Brasil)