Aposta de Osasco fatura mais de R$ 162 mil na quina da Mega-Sena

Uma aposta especial, com oito números, feita em Osasco, fez a quina no último sorteio da Mega-Sena e faturou R$ 162.797,61, segundo a Caixa Econômica Federal.

A aposta com oito números, que custa R$ 126, foi feita na lotérica Vila São José.

Além desta, uma outra aposta de Osasco, simples, de 6 números, que custa R$ 4,50, também fez a quina e faturou R$ 54.265,87 no sorteio de sábado. A “fezinha” foi feita na lotérica Top Sorte.

No total, 111 apostadores fizeram a quina da Mega-Sena no sorteio do concurso 2.232, de 08/02/2020. Os números sorteados foram: 07, 08, 31, 34, 38, 47.

Nenhuma aposta acertou os seis números e o prêmio acumulou para a casa dos R$ 105 milhões. O próximo sorteio será na quarta-feira (12).